Variedade tremenda para os consumidores de cerveja

Como os distribuidores independentes de cerveja ajudam a colocar novas marcas no mercado,

os consumidores se beneficiam ao poder escolher entre as maiores marcas internacionais e as

menores cervejas locais, tudo na mesma prateleira da loja, lista de restaurantes e torneira do

bar. Hoje, os consumidores americanos podem escolher entre uma ampla variedade de marcas

e rótulos de cerveja, desde lambics e lagers até porters e pale ales. Há um sabor e estilo para

cada paladar!

Cobrança de impostos

Os mesmos controles que fornecem responsabilidade nas vendas de cerveja também

garantem que os estados possam coletar impostos com eficiência sobre produtos alcoólicos.

Como os distribuidores são capazes de monitorar a cerveja desde o momento em que ela sai

da cervejaria até chegar a uma loja de varejo licenciada, eles geralmente estão mais bem

equipados para coletar impostos estaduais e ajudar o estado a fazer cumprir as leis de álcool.

Por esse motivo, muitos estados consideram mais eficiente coletar impostos de um número

limitado de distribuidores de cerveja licenciados pelo governo federal e estadual do que das

centenas ou milhares de estabelecimentos de varejo que vendem produtos alcoólicos.