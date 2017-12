Van com pacientes de Buritis bate em traseira de ônibus e deixa feridos graves na BR-040

Um grande acidente entre uma van e um ônibus na BR-040 deixou 12 feridos na manhã desta segunda-feira (18) na cidade de Paracatu. Uma van da Prefeitura de Buritis que levava pacientes para uma consulta médica em Patos de Minas bateu na traseira de um ônibus de funcionários de uma usina de álcool, próximo ao KM 50 da rodovia.

De acordo com informações, o motorista da van e mais duas pessoas que estavam no banco da frente, um senhor de idade e uma mulher, foram os que se feriram com maior gravidade. O senhor e a mulher ficaram presos entre as ferragens e foi necessário o uso de equipamentos especiais para a retirada dessas vítimas.

“Todos os 12 pacientes continuam internados e recebendo o atendimento de nossas equipes, um deles em estado grave, internado na Unidade de Terapia Intensiva”, afirma a nota do hospital.

Parentes das vítimas do acidente que precisarem de informações poderão entrar em contato pelo telefone (38) 3671 1282 ramal 286, que foi disponibilizado pela Prefeitura de Paracatu.