Neste domingo (05), uma van caiu em erosão que se abriu, na Avenida Rondon Pacheco, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, em Uberlândia. De acordo com os bombeiros que fez a retirada do veículo, o buraco foi causado pelo rompimento das redes pluvial e de esgoto. A equipe do Dmae sinalizou o trecho e já está trabalhando no local para solucionar o problema.