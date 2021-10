Vamos dar uma olhada no cenário do mundo real aqui

Ao fazer compras, digamos, no Safeway, você vê um produto que custa $ 10 e tem uma

recompensa de bônus de 20 milhas aéreas anexada a ele. Você decide comprar 2 deles.

Supondo que o Safeway tenha a taxa normal de 1 milha para cada $ 20 gastos, veja como seus

cálculos se parecem:

40 (bônus) + 1 (regular) milha ganha x 14,2 CPM médio = $ 5,82 / $ 20 gastos = 0,29 = 29%

Portanto, participar desse bônus efetivamente dá a você um desconto bastante decente de

29%, já que é isso que você está recebendo em termos de recompensas de milhas aéreas.

Como acumular milhas no cartão

Prós E Contras Do Programa De Fidelidade De Milhas Aéreas

Prós: alto valor médio para milhas; abundantes opções de recompensas de mercadorias ;

pague com milhas aéreas diretamente em alguns revendedores parceiros.

Contras: Impostos e taxas não estão incluídos; sobretaxas de combustível cobertas apenas na

América do Norte; leva muito tempo para ganhar recompensas; menos parceiros e ofertas de

bônus em comparação com outros.