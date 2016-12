Valder Steffen Júnior é nomeado para o cargo de reitor da UFU

O professor Valder Steffen Júnior acaba de ser nomeado pela Presidência da República para exercer o cargo de reitor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com mandato de quatro anos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 22/12. A cerimônia de posse no Ministério da Educação (MEC), em Brasília, ocorrerá na próxima terça-feira, 27, às 15h. Já a solenidade em Uberlândia será após a virada do ano, mas ainda não tem data definida.

Candidato da chapa iNova UFU, Valder Steffen Júnior, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica, venceu a Consulta Eleitoral realizada em setembro deste ano. No segundo turno, ele obteve 55,49% dos votos válidos. O vice-reitor será Orlando Cesar Mantese, da Faculdade de Medicina.

Currículo

Valder Steffen tem 40 anos dedicados à Universidade Federal de Uberlândia. Tem graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (1976), mestrado (1977) e doutorado (1979) pela Université de Franche Comté, na França. Defendeu sua tese de Habilitation (H.D.R.) nesta mesma universidade, em 1991. Realizou dois estágios em nível de pós-doutoramento, no INSA de Lyon (1986-87) e na Virginia Tech – USA (1999-2000). Ocupou diversos cargos administrativos na UFU, tais como: chefe de departamento, coordenador de programa de pós-graduação, diretor de centro, diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica e pró-reitor de Planejamento.

Serviu também ao Sistema Brasileiro de Pesquisa e Pós-Graduação (membro do Comitê Assessor de Engenharia Mecânica do CNPq, representante da área de Engenharia III na Capes, membro da Câmara de Tecnologia da Fapemig e membro do Conselho Curador da Fapemig). Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Mecânica dos Sólidos, atuando principalmente nos seguintes temas: otimização de sistemas mecânicos, dinâmica de rotores, materiais inteligentes e problemas inversos em dinâmica. Foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM) de 2006 a 2009. Recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002. Foi agraciado com o Prêmio Bom Exemplo 2012 – categoria Ciência.

É membro efetivo da Academia Nacional de Engenharia desde 2013. Atualmente, é professor titular da UFU e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Estruturas Inteligentes em Engenharia, além de bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1A; bem como membro titular da Academia Brasileira de Ciências (2016).

comunica.ufu.br