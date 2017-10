Vagão descarrilhado tomba e esmaga trabalhador

Um funcionário da Ferrovia Centro Atlântica (FCA/VLI) morreu após ser esmagado por um vagão de trem na noite de segunda-feira (9), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Cleverson Santos Salomão atuava na manutenção após o descarrilhamento de alguns vagões do trem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o acidente aconteceu por volta das 18h20 em um trecho da ferrovia que fica a cerca de 5 km da BR-050. O veículo sob trilhos com 79 vagões transportava farelo de soja quando dois vagões descarrilharam. Os funcionários da empresa já atuavam para recolocar dois vagões nos trilhos quando um terceiro vagão tombou, sendo que um deles acabou atingindo o homem.

Após o isolamento do local, os militares precisaram fazer um estudo da situação, uma vez que cada vagão pesa 25 toneladas sem a carga, que era de 67 toneladas, somando assim 92 toneladas de peso sobre a vítima. Com isso, foi necessário utilizar duas escavadeiras para romper o teto do vagão, para que boa parte da carga de soja fosse removida e o peso da peça reduzido.

Os tratores foram então utilizados para elevar e estabilizar o vagão para que o trabalhador pudesse ser socorrido. A remoção do corpo aconteceu por mais de 8h, chegando ao fim por volta das 2h30 desta terça-feira (10). Atuaram no local 11 bombeiros, quatro policiais militares, um perito da Polícia Civil e cerca de 65 funcionários da FCA / VLI e de empresas terceirizadas.

Ainda de acordo com os bombeiros, apesar da tragédia, após a remoção do corpo foi possível constatar que a vítima utilizava todos os equipamentos de proteção individual, como capacete, óculos de proteção, bota e perneira.

A VLI divulgou uma nota em que comunica e lamenta a morte do funcionário. “O profissional atendia a uma ocorrência de descarrilamento de três vagões e durante os trabalhos foi atingido por um dos vagões descarrilados que veio a tombar. Imediatamente a equipe que já estava no atendimento do descarrilamento acionou nossa cadeia de emergência e, após a chegada do Corpo de Bombeiros, foi confirmado o óbito”, disse.

A composição que descarrilhou seguia de Araguari para Santos (SP) e, ainda de acordo com a empresa, nenhum outro trabalhador ficou ferido na ocorrência.

“A empresa e sua liderança está voltada neste momento no total apoio à família e ao time, assim como está mobilizando todos os recursos para a rigorosa apuração do ocorrido pelas autoridades competentes e também pela comissão interna de apuração de ocorrências”, completa a nota divulgada.

Por fim, a VLI afirmou que os trabalhos de retirada da carga e dos três vagões que ainda permanecem no local continuam ao longo desta terça-feira, ainda sem previsão de quando o tráfego será regularmente liberado ferrovia.

