Vacinação contra vírus Influenza começa na próxima semana em Uberlândia

Para minimizar as complicações decorrentes das infecções causadas pelo vírus da gripe, principalmente no inverno quando as pessoas estão mais propícias a algum tipo de infecção respiratório-viral, a partir da próxima segunda-feira (23) começa a 20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza. O período de imunização será de 23 de abril a 1º de junho, sendo o Dia D realizado no dia 12 maio.

A vacinação que imuniza a população na rede pública é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de influenza: A (H1N1), A H3N2) e B. É segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cláubia Oliveira, é preciso que o público-alvo compareça aos postos para receber as doses. “É importante que todas as pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas, principalmente as quem têm comorbidades, como doenças respiratórias, renais e cardíacas crônicas, diabetes, entre outros. Precisamos dar atenção a estes pacientes, pois eles têm maiores riscos de complicações se forem infectados pelo vírus influenza”, explicou.

Influenza: o que é e como ser evitado

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar. Também se dá pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz. Por isso, é importante adotar os seguintes cuidados:

– Lavar as mãos com frequência;

– Ventilar os ambientes;

– Evitar coçar os olhos ou colocar as mãos na boca;

– Quando tossir, tapar a boca com o antebraço e não com as mãos.

Saiba quem pode participar da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza entre os dias 23 de abril a 1º de junho:

Público-alvo: Vacinação para grupos prioritários*

– Idosos a partir dos 60 anos;

– Crianças de 6 meses a menor de 5 anos;

– Pessoas com comorbidades;

– Gestantes;

– Mulheres pós-parto até 45 dias;

– Professores da rede pública e privada;

– Profissionais da saúde;

– Funcionários do sistema prisional;

– Pessoas privadas de liberdade;

* A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Documentos necessários para receber a dose:

Além do documento pessoal e cartão de vacina, é necessário:

-Gestantes: cartão da gestante;

-Pós-parto até 45 dias: documento que comprove a gestação (cartão da gestante ou certidão de nascimento do filho);

-Professores, profissionais da saúde e do sistema prisional (documento que comprove vínculo profissional);

Locais de vacinação

– UBSF e UBS (7h30 às 16h30)

– UAIs (8h às 20h) *exceto São Jorge e Morumbi

Meta

– Vacinar, no mínimo, 90% dos grupos elegíveis para a vacinação

Contraindicações

– Pessoas com alergia comprovada a ovo e seus derivados não devem receber a vacina.

– Quem está com imunodepressão, natural ou medicamentosa, deve receber orientação específica do próprio médico.

SECOM