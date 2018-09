Vacinação contra sarampo e poliomielite é prorrogada em Uberlândia

Para garantir que as 33 mil crianças de Uberlândia (com idade entre um e cinco anos), fiquem protegidas contra o sarampo e a poliomielite, foi prorrogado o prazo de vacinação. Os pais têm até o dia 14 de setembro para levar os filhos às unidades de saúde e garantir as doses de reforço. A data foi adiada pelo Ministério da Saúde para aumentar a cobertura vacinal do país (que está em 88%). Em Uberlândia, cerca de 28 mil crianças foram beneficiadas pela iniciativa, números que correspondem a 84% de cobertura do público-alvo.

Para alcançar ao menos os 95%, a Secretaria Municipal de Saúde intensificará as ações nestas próximas duas semanas, conforme explica a coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira. “Para atingirmos o mínimo da cobertura, temos que vacinar quatro mil crianças que ainda não foram nos postos de vacina. Nossa comunidade está cadastrada no sistema, as equipes da atenção primária estão intensificando a busca ativa na área de abrangência e reforçando a importância da ação na comunidade, inclusive, junto às escolas”, contou.

Pontos de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde conta com mais de 70 salas de vacina para atender a população. Nas Unidades Básicas da Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), o atendimento é das 7h30 às 16h30. Nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) dos bairros Luizote, Tibery, Pampulha, Roosevelt, Planalto e Martins, o horário é ampliado: das 8h às 20h.

Foco na prevenção

Manter o cartão de vacina dos filhos em dia, com todas as doses preenchidas, é o primeiro passo para mantê-los longe de doenças que, por muitos anos, estiveram erradicadas do país. Considerada um problema grave, a polio começa de forma repentina e pode deixar sequelas por toda a vida, causando a paralisia. O sarampo é uma doença contagiosa que pode ser transmitida pelo contato com secreções. Já que não existe um tratamento específico, a melhor forma de prevenir essas enfermidades é a vacinação.

Proteja seu filho!

*O quê: Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite

*Quando: até 14 de setembro

*Onde: 70 salas de vacina do município

– 7h30 às 16h30 (UBS e UBSF)

– 8h às 20h (Uai – Luizote, Tibery, Pampulha, Roosevelt, Planalto e Martins)

*Quem pode vacinar: Crianças de 1 a menores de 5 anos, mesmo se o cartão de vacina estiver atualizado

