Urgente: Imóvel desaba no centro de Uberlândia

Um imóvel desabou no início da tarde desta segunda-feira (23) em Uberlândia. O imóvel fica na Avenida Floriano Peixoto entre as ruas Cruzeiro dos Peixotos e Martinésia no centro da cidade, e tinha uma estrutura antiga.

Parte da estrutura da casa caiu sobre calçada e a avenida teve que ser interditada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estão no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos graves.

