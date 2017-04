Universidade oferece bolsas de assistência estudantil

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está com quatro editais abertos para o processo de solicitação de bolsas moradia, alimentação, transporte urbano e intermunicipal, de material didático/instrumental odontológico e vaga na Moradia Estudantil. Podem concorrer estudantes matriculados em curso de graduação presencial.

Os alunos que realizaram matrícula em primeira, segunda e terceira chamadas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 devem fazer a solicitação até o dia 17 de abril. Os que se matricularam em quarta e quinta chamadas deverão solicitar os benefícios no período de 15 a 26 de maio.

Os quatro editais – separados por cada cidade onde a UFU tem campus (Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas) estão disponíveis na página da Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae).

São oferecidas 336 bolsas moradia (219 para os campi de Uberlândia, 53 para o Campus Pontal, 48 para o Campus Monte Carmelo e 16 para o Campus Patos de Minas), 322 bolsas para transporte urbano (237 para Uberlândia e 85 para o Pontal), 767 bolsas alimentação – de uma refeição e de duas refeições (310 e 232 para Uberlândia, 62 e 61 para o Pontal, 24 e 49 para Monte Carmelo e 10 e 19 para Patos).

Para os estudantes dos campi de Uberlândia também serão distribuídas 41 bolsas para transporte intermunicipal, 38 vagas na Moradia Estudantil e Material didático/Instrumental odontológico para 5 alunos.

A concessão dos benefícios da assistência estudantil está condicionada à avaliação socioeconômica da situação individual e familiar do solicitante. O diretor da Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil, Noriel Viana Pereira, recomenda que os interessados nas bolsas atentem para as regras dos editais e para o preenchimento do formulário socioeconômico. “Informações incoerentes e documentação incompleta são critérios de indeferimento da solicitação”, alerta o diretor.

comunica.ufu