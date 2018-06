Última oportunidade de vacinar contra vírus Influenza é nesta sexta-feira (22)

Os cidadãos que integram o grupo considerado prioritário têm até sexta-feira (22) para comparecer nas unidades de saúde do município e se proteger contra o vírus Influenza. A campanha começou no dia 23 de abril com o objetivo de minimizar as complicações decorrentes das infecções causadas pelo vírus, principalmente no inverno. Desde o início da ação, a Prefeitura de Uberlândia tem intensificado os trabalhos e já imunizou aproximadamente 143 mil pessoas, que totaliza uma cobertura de 87%. Dos grupos prioritários, apenas os idosos atingiram os 100% da cobertura vacinal.

As gestantes e as crianças estão com 58% de cobertura vacinal. O número representa apenas 4% de aumento em comparação com o anúncio da segunda prorrogação da campanha, que estava prevista para terminar no dia 15 de junho. A situação chama a atenção da coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira. “Estamos com a cobertura bem abaixo do esperado para esses grupos. As famílias precisam se conscientizar da importância da vacina conta a gripe e aproveitar a oportunidade para se imunizar”, salientou.

Ainda segundo a coordenadora, a vacina é a oportunidade que a comunidade tem de ficar protegida, já que a doença transmitida pelo Influenza não é comum. “Sempre bato na tecla de que não se trata de um resfriado simples, no qual estamos acostumados. São três tipos de vírus (A H1N1, A H3N2 e B) que normalmente evoluem para alguma complicação. Se esse público é prioritário, tem um motivo para ser. São 70 salas de vacinas, que estão acessíveis a estas pessoas”, reforçou Cláubia Oliveira.

Horário de atendimento

A coordenadora também ressalta que as unidades ofereceram o atendimento nas 70 salas de vacina do município em horário integral durante os mais de 60 dias de campanha, além do Dia D da Vacinação, que aconteceu no sábado com intuito de dar oportunidade àqueles que não conseguiam se vacinar durante a semana.

No entanto, nesta sexta-feira (22), em virtude do jogo do Brasil na Copa do Mundo, as salas de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) funcionarão das 13h às 16h30. Já as que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o atendimento será das 13h às 18h30. As salas de vacina dos ambulatórios das Uais (Tibery, Pampulha, Roosevelt, Martins, Luizote e Planalto), funcionarão das 13h às 20h.

Vacina trivalente

A vacinação que imuniza a população na rede pública é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. É segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações, ou até mesmo, óbitos.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

Saiba quem pode participar da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza:

Público-alvo: Vacinação para grupos prioritários*

– Idosos a partir dos 60 anos;

– Crianças de 6 meses a menor de 5 anos;

– Pessoas com orbidades;

– Gestantes;

– Mulheres pós-parto até 45 dias;

– Professores da rede pública e privada;

– Profissionais da saúde;

– Funcionários do sistema prisional;

– Pessoas privadas de liberdade;

* A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Documentos necessários para receber a dose:

Além do documento pessoal e cartão de vacina, é necessário:

-Gestantes: cartão da gestante;

-Pós-parto até 45 dias: documento que comprove a gestação (cartão da gestante ou certidão de nascimento do filho);

-Professores, profissionais da saúde e do sistema prisional (documento que comprove vínculo profissional);

Locais de vacinação

– UBSF e UBS (7h30 às 16h30)

– UAIs (8h às 20h) *exceto São Jorge e Morumbi

Meta

Vacinar no mínimo,90%dos grupos elegíveis para a vacinação

Contra indicações

Pessoas com alergia comprovada a ovo e seus derivados não devem receber a vacina.

Quem está com imunodepressão, natural ou medicamentos, deve receber orientação específica do próprio médico.

SECOM