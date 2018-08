UFU sedia nesta semana um encontro nacional sobre assistência estudantil

Realizada no primeiro semestre de 2018 e coordenada por uma docente da UFU, pesquisa tende a ser um dos principais temas das discussões

Vinculado ao Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis (Fonaprace), o Observatório de Políticas de Assistência Estudantil é responsável pelas diretrizes das Pesquisas Nacionais de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), bem como pela formulação de estatísticas, análises e avaliações de políticas neste campo.

Fazem parte do grupo: Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ).

Os estudos e debates do observatório fornecem ao Fonaprace melhores condições de interpretar a realidade e atuar sobre ela. Dando sequência aos trabalhos, a UFU sedia nesta semana, na quarta e na quinta-feira, um encontro que já tem a presença confirmada de pró-reitores e representantes das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis de outras cinco instituições.

No papel de anfitrião desta reunião, o diretor de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil da UFU, professor Noriel Viana Pereira informa que a grande meta é iniciar as discussões sobre a 5ª Pesquisa de Perfil Discente, realizada no primeiro semestre de 2018 e que agora passará por análise e consolidação dos dados. Esta pesquisa tem a coordenação-geral da professora da UFU Patrícia Vieira Trópia, lotada no Instituto de Ciências Sociais (Incis).

Os debates sobre as políticas de assistência estudantil vão ocorrer ao longo de 10 horas, na sala de videoconferência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp): no dia 29, das 9h às 12h 30 e das 14h às 18h; no dia 30, das 8h30 às 12h.