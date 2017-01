UFU realiza votação para definir novos gestores do hospital de clínicas

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) realizará eleição, em fevereiro, para definir os nomes que irão compor a nova gestão. Professores, estudantes e servidores irão escolher, através de voto direto e secreto, os ocupantes dos cargos de diretor(a) geral, diretor(a) administrativo e diretor(a) de enfermagem.

A eleição para a nova gestão será realizada dias 6 e 7, em turno único e o vencedor será o candidato que obtiver o maior número de votos (excluindo os brancos e nulos) em cada cargo em disputa.

Confira o perfil dos votantes por segmento:

– Docentes

Corpo Clínico do Hospital

Professores dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Nutrição e da Escola Técnica de Saúde

– Técnicos

Lotados e em exercício no Hospital das Clínicas, incluindo os servidores que trabalham na Diretoria Executiva da Faepu e no Almoxarifado UFU/FAEPU)

– Estudantes

Alunos da graduação dos seguintes cursos: Medicina, Enfermagem e Nutrição.

Estudantes matriculados no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde.

Alunos dos cursos da ESTES (cursos técnicos de Laboratório e Enfermagem)

Estagiários da Educação Médica Continuada

Residentes do programa de Residência Multiprofissional

Médicos residentes

Inscrição de candidatos aos cargos

A inscrição dos interessados a pleitear uma das vagas será feita nos dias 19 e 20 de janeiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Os candidatos devem procurar a Comissão Eleitoral na Direção do Hospital para o registro da candidatura.

Confira os pré-requisitos para cada cargo:

– Diretoria Geral

Professor(a) de Carreira

Médico(a)

Lotado na Faculdade de Medicina (FAMED/UFU)

Regime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva

Aprovação no estágio probatório

– Diretoria de Serviços Administrativos

Técnico(a) Administrativo(a) de nível superior

Lotação e exercício atual no HC-UFU

Aprovação no estágio probatório

– Diretoria de Enfermagem

Enfermeiro(a)

Docente do curso de Enfermagem, ou da ESTES, ou ainda ser servidor efetivo no cargo de Enfermeiro(a) lotado e em exercício no HC-UFU.

Aprovação no estágio probatório

A relação dos candidatos será divulgada no quadro de avisos do HC-UFU no dia 23 de janeiro de 2017. Para mais informações, o site para consulta é: Edital do Processo de Consulta Eleitoral.