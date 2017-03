UFU oferece 1.676 vagas no Vestibular 2017

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou nesta sexta-feira, 24/02, o edital do Vestibular 2017. A instituição oferece 1.676 vagas no processo seletivo. Inscrições iniciam em abril e provas serão realizadas em junho. Vagas são para o segundo semestre letivo.

Para facilitar a participação dos estudantes o processo seletivo será realizado em apenas dois dias. As provas serão aplicadas nas cidades de Goiânia (GO), Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG), Ribeirão Preto (SP) e Uberlândia (MG).

Inscrições

As inscrições para os candidatos a uma das vagas nos cursos de graduação da UFU estarão abertas de 03 a 19 de abril de 2017. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 117 (o mesmo valor do ano passado).

Os participantes que tenham registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção de taxa.

Provas

As provas serão realizadas nos dias 03 e 04 de junho de 2017. No primeiro dia serão realizadas as provas da primeira fase e a Redação (que vale para a segunda etapa). Neste dia, os candidatos realizarão 77 questões objetivas, sete de cada uma das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura, Sociologia, Filosofia, História, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática e Química.

Já as provas da segunda fase consideram a área em que se enquadra cada curso. As disciplinas de Redação, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) são obrigatórias para todos os cursos.

Veja no gráfico abaixo como estão distribuídas as provas específicas:

Grupo Disciplinas Específicas Ciências Humanas e Artes Literatura, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Ciências Sociais Aplicadas Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Ciências da Saúde Matemática, Química, Física, Biologia. Ciências Exatas e da Terra Matemática, Química, Física, Biologia.

Na segunda fase serão quatro questões por disciplina, valendo 20 pontos cada. A Redação vale 20 pontos. Vale ressaltar que todos os candidatos deverão realizar as provas das duas fases. A Redação e as questões discursivas somente serão corrigidas dos candidatos classificados para a segunda fase.

Classificação para a Segunda Fase e Resultado Final

A relação dos candidatos classificados para a segunda fase do Vestibular serpá divulgada no dia 19 de junho de 2017 no seguinte endereço eletrônico: www.ingresso.ufu.br .

No mesmo portal, no dia 20 de julho de 2017, será disponibilizada a lista dos candidatos aprovados no Vestibular UFU 2017/2.

Para conferir o cronograma completo e demais documentos relacionados ao Vestibular 2017/2 acesse o portal da Diretoria de Processos Seletivos.

comunica.ufu