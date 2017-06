UFU lança número de WhatsApp para receber denúncias

Toda comunidade da UFU conta com mais um dispositivo para aumentar a segurança nos campi. É o atendimento via whatsApp da Divisão de Vigilância e Segurança Patrimonial da UFU (Divig) que acontece de segunda a domingo, das 7h às 23h. O recurso, de acordo com o diretor de logística, Flávio Martins de Freitas, faz parte de um grupo de ações na área de segurança e visa atender somente a essa área. “Ao detectar uma emergência nos campi da UFU de Uberlândia, o cidadão entra em contato, pelo WhatsApp, com a nossa vigilância e ela já se move para o local da ocorrência para fazer o atendimento”, destaca Freitas. Ainda de acordo com o diretor, esse é um plano piloto que será avaliado dentro de 45 dias para estabelecer qual o reflexo e o impacto na instituição e, principalmente, para a comunidade que frequenta os campi.

Com a base de atendimento no Campus Santa Mônica, o serviço abrange, além do campus onde encontra-se sua base, os campi Umuarama, Glória e Educação Física. Freitas exemplifica: “Por exemplo, aconteceu uma denúncia no Campus Educação Física. Nosso vigilante vai receber a denúncia via WhatsApp (o número é somente para mensagens – texto ou voz -, não recebe ligações), aí esse servidor entra em contato com o vigilante que está no campus onde a denúncia foi feita, e, se for necessário, esse funcionário vai até o local da ocorrência”. O atendimento da vigilância via telefone permanece funcionando normalmente pelos números 3292-4366 / 3292-4367. “Nós apenas estamos acrescentando mais um meio de comunicação para agilidade na área de segurança”, salienta Freitas.

Outro projeto para aumentar a segurança na UFU, que ainda está em andamento, é a instalação de câmeras de vigilância por todos os campi da universidade, inclusive os fora de sede. “No dia 30 agora (junho/2017) nós temos o pregão eletrônico das câmeras que serão instaladas em todos os campi. São mais de 200 câmeras, com monitoramento 24h. Nós conseguimos, com as câmeras, identificar se o veículo que está entrando dentro da instituição é roubado ou não”, explica o diretor de logística. Há ainda a parceria com a Polícia Militar. “Já existe a sentença, a determinação, mas mesmo assim nós estamos fazendo um convênio para ficar um relacionamento mais estreito com a Polícia Militar. A UFU ainda vai, em dois meses, aumentar a quantidade de vigilantes que atuam na universidade e instalar giroflex nos veículos da segurança”.