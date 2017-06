UFU lança edital de concurso com 34 vagas

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) realiza novo concurso público com oferta de 34 vagas para cargos de nível Fundamental, Médio e Superior.

As inscrições estarão abertas de 04 a 18 de julho, pelo portal da Diretoria de Processos Seletivos . A taxa para participar do certame varia de R$ 58 a R$ 125.

Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. A solicitação deverá ser feita no período de inscrições, mediante o preenchimento de formulário próprio que será disponibilizado.

Veja a relação de cargos, cidade de lotação, vagas e respectivos salários:

Para os cargos em que não há definição de cidade de lotação, os candidatos podem ser convocados para qualquer um dos municípios que a UFU tem campi

(Uberlândia, Patos de Minas, Ituiutaba ou Monte Carmelo).

Provas

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 20 de agosto de 2017 às 09 horas. Para os candidatos aos cargos de Operador de Estação de Tratamento D’água e Esgoto, Técnico de Laboratório/Marcenaria e Engenheiro Agrônomo haverá uma segunda etapa de avaliação, com as provas práticas. Elas estão agendadas para o dia 24 de setembro de 2017.

Resultado do concurso

O resultado do concurso com a lista de classificados será divulgada no dia 12 de setembro, exceto para os cargos com exigência de realização da prova prática. A lista de aprovados para os cargos de Operador de Estação de Tratamento D’água e Esgoto, Técnico de Laboratório/Marcenaria e Engenheiro Agrônomo será disponibilizada no dia 03 de outubro de 2017.

Edital

Para conferir as disciplinas que serão cobradas nas provas, o peso de cada uma e a atribuição exigida para os cargos acesse o edital do concurso.