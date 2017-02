UFU divulga edital para Habilidades Específicas

A Diretoria de Processos Seletivos (Dirps) da UFU divulgou, no dia 6 de fevereiro, o edital do processo de seleção para os cursos que exigem Certificação em Habilidades Específicas (CHE) para ingresso na universidade no primeiro semestre de 2017. São ofertadas 25 vagas para Arquitetura e Urbanismo e 35 vagas para Música. Os cursos são em período integral.

O candidato deverá se inscrever no período de 20 de fevereiro a 6 de março, por meio do endereço eletrônico da Dirps. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo será estruturado em uma única etapa, com base no aproveitamento dos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A classificação geral dos candidatos e a primeira chamada serão divulgadas no dia 8 de março 2017, a partir das 17h. Para a segunda chamada e sucessivas, o candidato deverá verificar as datas do calendário de matrícula, no Edital Complementar de Matrícula, e observar as datas limite de convocação ou aprovação.

A solicitação de matrícula de todos os candidatos aprovados será realizada, exclusivamente pela internet, no portal da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

