UFU abre edital para Curso de Especialização em Mídias na Educação

Está aberto o edital para o curso de especialização em Mídias na Educação oferecido pelo Centro de Educação a Distância (CEaD) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As inscrições começaram hoje, 01, e seguem até o próximo dia 15 de junho, oferecidos nos pólos de Araxá, Buritis, Lagamar e Uberlândia, com 50 vagas cada.

A carga horária do curso é de 420 horas (incluindo o TCC). O curso é voltado para pessoas já graduadas e professores do ensino básico, para aprenderem a lidar com as diferentes mídias, com o avanço e mudança das tecnologias e como aplicar isso em sala de aula, tornando o aprendizado mais dinâmico e atual. Com intuito de combinar as mídias com a metodologia de ensino o curso busca educar professores do ensino básico “É uma questão de pensar com e não pensar uma atividade sem considerar outra área, pensar junto comunicação e educação” diz Mirna Tonus, coordenadora do curso.

Segundo Avani Maria de Campos Corrêa, que é ex-aluna, o curso “atendeu a demanda profissional, no sentido de qualificar os professores para lidar com os desafios das mídias no sistema educacional”. Ela ainda alega que os novos alunos devem ter uma necessária mudança de mentalidade e postura. “Muitas vezes o aluno pensa que é algo bem tranquilo, porém o curso demanda muita organização e disciplina, pois seu formato é em módulos e isso já facilita a rotina para conciliar o estudo com o trabalho”, afirma Avani.

As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de um formulário online, disponível em www.faced.ufu.br e o resultado será divulgado no dia 01/08 a partir das 16h no mesmo site.