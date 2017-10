UCVB de 13 a 20 de Outubro

Programação infantil

A comemoração do dia das crianças no Sesi se entende até o final do mês! No dia 21 de outubro ás 19h, o clube disponibilizará Dj e brinquedos para os pequenos. No dia 22 às 16h, haverá aulão de hidromix e no dia seguinte às 10h, treinamento funcional na piscina. Na sexta-feira da semana seguinte terá lual na piscina, às 19h. No sábado (28) aulão de zumba às 16h e no domingo tem atração musical a partir das 11h.

Eventos

Center Convention sediará dois eventos de porte nacional, do dia 23 à 26 de outubro. O V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia será realizado em conjunto do X Simpósio de Engenharia Biomédica. Acontece também, simultaneamente, o II Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, na Universidade Federal de Uberlândia Campus Umuarama. Os eventos reunirão cerca de 700 pessoas.

Cursos gratuitos

A UFU Santa Mônica oferece evento gratuito com o tema ‘Oportunidades e desafios do empreendedorismo feminino’. Serão três palestras: a primeira acontece às 9h do dia 23 de outubro e tem o mesmo tema já citado. A segunda, às 19h do mesmo dia, será sobre “como ganhar dinheiro na internet falando sobre o que você gosta e sabe”. Para fechar o ciclo, no dia 24 às 19h acontece a última palestra que tratará de “Como empreender com menos recursos, riscos e incertezas”.

Conheça Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG) apresenta em formato digital os principais destinos para o turismo de negócios e eventos no estado de Minas Gerais. Em parceria com os Convention & Visitors Bureaus e prefeituras municipais, foi elaborado o material que possui uma breve apresentação do Estado com seus principais destaques econômicos, Arranjos Produtivos Locais (APLs), infraestrutura de acesso, os eventos turísticos geradores de negócios e atrativos que complementam a viagem do turista. Possui também, dividido por destino, apresentação geral, economia, infraestrutura, atrativos turísticos, hotelaria e os principais espaços de eventos de

cada município. Uberlândia está entre os 10 destinos apresentados. Para acessá-lo entre em: www.turismo.mg.gov.br/ politicas-de-turismo/turismo- de-negocios