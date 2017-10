UCVB de 05 a 12 de Outubro

Concerto

Acontece no dia 28 de outubro o Mil Violas, evento gratuito que busca reunir um coletivo de pessoas de diferentes trajetórias, que vêm de todos os lugares do Brasil, mas com uma paixão em comum. O concerto foi aceito pela “Autoridade Global em Recordes Mundiais” e pode entrar no Guinnes World Records (livro dos recordes mundiais) pelo maior conjunto de violas caipiras do mundo. O show será no Sabiazinho das 16h às 22h.

Café temático

Promovido pela Agência Intelecto, o II Café Temático acontecerá no dia 10 de outubro, às 13h30. A atividade será no auditório do Bloco 4K, no Campus Umuarama, e estará aberta para docentes, discentes e técnicos interessados na temática do evento. Nessa segunda edição, a atividade abordará o tema “Fármacos” e terá a participação da empresa BioZeus, que trabalha com foco no desenvolvimento de novos fármacos de uso humano. É necessário fazer inscrição prévia, através do e-mail administ@intelecto.ufu.br, até às 23h do dia 9. Os interessados devem enviar pelo endereço eletrônico o nome completo, unidade, e-mail e telefone para contato.

Atividades culturais

O Projeto Boca de Cena traz diversas atividades culturais no Teatro Municipal. Dia 10, terça, o palco Foyer recebe o espetáculo Rua em Cena, às 19h30, e às 20h, no palco Italiano, o grupo Black Jack 21 apresenta The Next Step. Na quarta, 11, os espetáculos são: “Luiz Gonzaga: um encontro com amigos” e “Multiverso”. Nos dias 12, 18 e 19 o teatro contará com as seguintes apresentações: NEMPALAVRAS NEMCOISAS(UM RIO), show de comemoração dos 20 anos de carreira de Luiz Salgado e Mulher de Juan. Para compra de ingressos ou mais informações ligar no Teatro Municipal (34 3235 1568).

Qualificação à distância

O prazo de inscrição do Brasil Braços Abertos foi prorrogado até dia 16 de outubro. Trata-se de um canal de aprendizado e qualificação à distância, com oferta de 80 horas aula com os módulos: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais. O aluno pode realizar o curso de qualquer dispositivo com internet, e o curo conta com videoaulas e jogos educativos. Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/assuntos/7963-brasil-bracos-abertos.html