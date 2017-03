Uberlândia vence Caldense e volta para o G4

Em sua melhor atuação no ano até aqui, o Uberlândia Esporte derrotou a Caldense por 2×0, no estádio Parque do Sabiá. Com mais de 3.000 torcedores acompanhando, o time do triângulo chegou fácil ao placar com gols de Rodney e Diogo Peixoto. Com 12 pontos, o verdão volta temporariamente ao G4, mas pode sair em caso de vitória do América Mineiro contra o América TO que ainda jogam.

Ambos os gols saíram no primeiro tempo. Depois de um início um pouco lento, o Uberlândia adiantou sua marcação até que chegou ao gol aos 15 minutos. Após falta cobrada por Jefferson Berger, a bola sobrou na entrada da área para Rodney que bateu forte, a bola desviou e matou goleiro da Caldense.

Daí para a frente o time de Catanoce mandou no jogo e criou várias oportunidades, até que chegou ao segundo gol. Aos 32 minutos, Rodney fez belíssima jogada pela direita e cruzou na cabeça de Diogo Peixoto, que dentro da pequena área só empurrou para as redes. O placar poderia ser ainda maior, o goleiro Neguete fez boas defesas que livraram a equipe de Poços de sair de Uberlândia com uma goleada nas costas.

O próximo compromisso do verdão agora é só na próxima segunda, dia 27, novamente no Parque do Sabiá, contra o Cruzeiro, vice-líder da competição. A Caldense por sua vez, recebe o Democrata, no estádio Ronaldão. Com 11 pontos a equipe de Poços ainda sonha com a classificação para a semifinal e fará de tudo para conquistar estes 3 pontos.

Análise:

O Uberlândia Esporte deu um verdadeiro show na tarde de hoje, superou não só a Caldense, mas também o juizão Igor Junior Benevenuto, que conseguiu aplicar incríveis 7 cartões para o verdão, sendo que quem saiu no tapa e bateu o jogo inteiro, foi o time de fora. Catanoce viu bem que o time que iniciou a competição não levaria o time a lugar nenhum e fez boas mudanças nos 11 iniciais. Cito principalmente a dupla de ataque, Jefferson Berger e Schumacher assumiram as vagas de Reinaldo Alagoano e Vanger que foram embora sem deixar saudade.

A entrada de Diogo Peixoto com a camisa 10, juntamente com a escalação de Rodney como volante também melhoraram demais o time, Diogo é disparado o melhor jogador da equipe, enquanto Rodney parece ser incansável. Até mesmo Alê, que era alvo de críticas dos torcedores, hoje foi aplaudido pela sua raça e disposição. A defesa também passa muita segurança, principalmente o zagueiro Mauro Viana, o lateral esquerdo Rogério e o goleiro Thiago Braga.

O próximo desafio é bem mais complicado, encarar o Cruzeiro, mesmo dentro de casa, não vem sendo fácil para ninguém, o time da capital soma até aqui 14 jogos na temporada, com 12 vitórias e apensa dois empates. Se o verdão repetir a atuação de hoje, pode sim conquistar um bom resultado, mas se render 1% a menos do que pode, acabará sendo presa fácil.