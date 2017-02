Uberlândia terá voos extras para Porto Seguro e Maceió na alta temporada

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá voos extras de Uberlândia com destino a Porto Seguro e Maceió em dezembro e janeiro, período de alta temporada de verão, dedicados principalmente à Azul Viagens, sua operadora de turismo. As ligações serão, respectivamente, às terças-feiras e aos fins de semana (confira os detalhes nas tabelas a seguir).

“A Azul Viagens reforça sua presença no Triângulo Mineiro, onde já opera vários voos diretos ao Nordeste, oferecendo viagens mais rápidas, confortáveis e acessíveis com suas operações especiais de fim de semana. Uberlândia atende a uma região efervescente e conta com ótimo aeroporto. A Azul Viagens é uma das maiores emissoras de turistas para Porto Seguro, o que garante tarifas muito competitivas e os melhores hotéis e serviços. Além desses extras, temos voos regulares diretos, aos fins de semana, para Porto Seguro e Recife, atendendo, com rápidos traslados e conexões, destinos como Porto de Galinhas, João Pessoa, Maragogi, Maceió e Natal”, explica Marcelo Bento, diretor da Azul Viagens.

Confira, a seguir, os detalhes das operações (horários locais):