Uberlândia terá voos exclusivos da Azul Viagens para o sul da Bahia na alta temporada

Quem pretende visitar o litoral sul da Bahia na próxima temporada de férias terá uma facilidade a mais. A Azul Viagens vai oferecer voos diários exclusivos saindo de Uberlândia até Teixeira de Freitas. Os clientes poderão adquirir pacotes completos, com aéreo, transfer, hospedagem e passeios direto nas Agências de viagem. Para atender a esta demanda a Azul Viagens terá mais uma opção de voo iniciando no dia 2 de dezembro.A cidade Teixeira de Freitas é a porta de entrada para chegar de avião à cidade de Prado, uma das mais procuradas do estado por turistas de todo o Brasil.

Para divulgar a novidade, a operadora reunirá a imprensa e dezenas de agentes de viagens credenciados para uma capacitação na quinta-feira, 09 de novembro, em um restaurante de Uberlândia. O evento contará com palestras de Iracema Ribeiro, representante da Catavento Tour (receptivo turístico oficial da Azul para atuar na região) e de membros dos hotéis baianos: Pousada Casa de Maria, Pousada Novo Prado e Cahy Praia Hotel, opções de hospedagem parceiras da Azul Viagens.

O sucesso da capacitação, com a adesão dos agentes de viagem, é devido o lançamento de um novo destino. O mercado tem procurado novos produtos e Prado atende aos requisitos: possui grandes atrativos para vendas, com seus 84 km de litoral, com belíssimas praias e a oportunidade de se fazer o passeio ao Arquipélago Marinho de Abrolhos.