Uberlândia surpreende Cruzeiro e arranca empate no fim

Uberlândia e Cruzeiro fecharam a nona rodada do Campeonato Mineiro 2017, nesta segunda (27), no estádio Parque do Sabiá. O jogo foi muito movimentado e com certeza as mais de 13 mil pessoas gostaram do espetáculo que acabou 2×2.

Desde o início os times já mostraram que queriam a vitória acima de tudo, e só com oito minutos de jogo saiu o primeiro gol. Diogo Peixoto cobrou falta próxima a lateral, houve um desvio e a bola bateu na trave, no rebote Schumacher empurrou para o fundo das redes e fez 1×0 Uberlândia. A partir daí o verdão passou a marcar mais, enquanto o Cruzeiro buscava espaços para pressionar, já nos acréscimos Ábila caiu na área em um lance no mínimo duvidoso, o juiz marcou a penalidade e Rafael Sóbis empatou.

No segundo tempo o cenário se inverteu, quem começou com tudo foi o Cruzeiro e quem marcou aos oito minutos agora foi Ramon Ábila, virando para o Cruzeiro. O jogo ficou extremamente aberto, o time da capital deixava o Uberlândia jogar pra tentar sair no contra ataque, ao mesmo tempo o time de Catanoce era cauteloso para não deixar espaços. Após várias mudanças por ambos os lados o juiz assinalou cinco minutos de acréscimos e quem marcou no fim agora foi o Uberlândia. Em bola rifada para o ataque, o atacante Schumacher dominou bem, fez o pivô e deixou para Caio Dantas marcar um golaço de fora da área, que levou a torcida à loucura.

O lado negativo deste jogão ficou para a organização que promoveu uma queima de fogos bem durante o hino nacional, ofuscando completamente o canto.

Na próxima rodada dos dois times têm clássicos pela frente. O Cruzeiro receberá o Atlético no clássico do estado no estádio Mineirão. Já o Uberlândia, agora quinto colocado, faz um clássico regional com a URT, sexta colocada, em Patos de Minas, promessa de jogo quente já que ambas equipes buscam uma vaga na semifinal do campeonato.