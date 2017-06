Uberlândia Shopping tem promoção exclusiva de compre-ganhe até segunda-feira (12)

No Uberlândia Shopping, até segunda-feira (12), a cada R$ 300 em compras o cliente ganha uma cerveja artesanal disponível em dois sabores. Além de comprar aquele presente para agradar aquela pessoa querida ou a si mesmo, ainda sai com esse super brinde. Nesta promoção há limite de duas cervejas por CPF. O balcão de troca está localizado no primeiro piso do mal, próximo ao Planeta Imaginário. E ao lado das molduras de quadros para registro de fotos, que é outra ação especial do Uberlândia Shopping para essa data. As molduras de quadros foram desenhadas pelo cartunista e chargista Maurício Ricardo para que os visitantes possam tirar fotos e interagir ainda mais, utilizando a hastag #DiadoAmor.

Sobre o Dia do Amor

Dia 12 de junho deixou de ser só dos casais apaixonados. Essa é a mensagem que o Uberlândia Shopping, por meio da Sonae Sierra Brasil, que transmitir com a sua campanha de Dia dos Namorados. O “Dia do Amor” é uma ação que valoriza os laços afetivos e constrói relações entre as pessoas, independentemente de qual seja essa ligação.

As peças da campanha contam a história do amor que liga as pessoas. Desde o carinho entre o gato e a sua dona até as relações amorosas entre amigos, familiares e casais. O desafio da ação é não só dar continuidade, mas também dar um passo adiante da campanha do ano passado, quando “O Dia do Amor” já foi destaque.