Uberlândia Shopping arrecada material escolar durante campanha de Voltas às Aulas

O Uberlândia Shopping resolveu inovar na volta às aulas. Desta vez, o empreendimento lança uma ampla campanha solidária, que contempla a doação de materiais escolares novos ou em bom estado de conservação. Coleções de lápis, canetinhas coloridas, cadernos, borrachas, apontadores, mochilas, estojos e outros itens de papelaria serão destinados para doação. Também serão aceitos livros literários, além de brinquedos educativos.

Para contribuir com essa volta às aulas solidária, basta se dirigir aos pontos de coleta instalados nas entradas do Uberlândia Shopping. Todo o material arrecadado durante a campanha, que acontece de 18 de janeiro a 02 de fevereiro, será entregue para a Instituição Mais Atos que fará a distribuição nas comunidades mais carentes de Uberlândia.

De acordo com Fredson Dourado, superintendente do Uberlândia Shopping, a campanha traz um mote de transformação: “Uma história muda a outra”. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para a importância da educação. “Sempre trazemos para o nosso empreendimento ações culturais e educacionais porque acreditamos que a educação pode mudar o futuro de um país. Esses materiais serão doados para quem precisa e servirá de motivação para que as crianças possam estudar e ter um futuro melhor”, disse.

Para auxiliar o público que irá adquirir produtos novos, o empreendimento publicará em suas redes sociais – Facebook e Instagram – dicas de materiais que estão em promoção ou com condições especiais para compra.