Uberlândia será sede dos Jogos do Interior de Minas em novembro

Entre os dias 14 e 18 de novembro, Uberlândia volta a sediar os Jogos do Interior de Minas (JIMI) depois de nove anos sem receber o torneio. A cidade será sede da fase final, que terá participação de mais de 3 mil atletas de todas as regiões do estado. Com 13 títulos, sendo 11 consecutivos, Uberlândia compete em sete modalidades coletivas: vôlei, futsal e handebol, categorias masculina e feminina, além de basquete masculino e de todas as modalidades individuais. A etapa microrregional do Triângulo acontece em Sacramento, entre os dias 25 e 29 de julho, e a cidade de Formiga será a sede da fase regional, entre 5 e 9 de setembro.

A volta de Uberlândia ao JIMI é uma orientação do prefeito Odelmo Leão, que reconhece a importância da participação da cidade em grandes eventos. “É uma determinação do prefeito que Uberlândia participe e sedie os jogos, e assim, retome um lugar de destaque no cenário esportivo estadual e nacional”, disse o diretor da Fundação Uberlandense, do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Silvio Soares dos Santos, que participou de uma reunião em Belo Horizonte na quarta-feira (18).

Para sediar a competição, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, é responsável pelo convite às equipes, custo com transporte e alimentação dos atletas nas etapas microrregional, regional e na disponibilização da estrutura de alojamentos e locais dos jogos na fase final. “Uberlândia como sede da etapa estadual já entra classificado para a fase decisiva, quando teremos também a participação de atletas nas modalidades individuais. Vamos em busca do 14º título do JIMI, que é classificatório para os Jogos Abertos Brasileiros”, disse Hudson Paim, coordenador de esportes de alto rendimento da Futel e representante de Uberlândia no JIMI.

SECOM