Uberlândia segura empate e garante vaga para a Série D em 2018

Foi suado, mas após 11 rodadas o Uberlândia Esporte garantiu sua classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro 2018. A classificação foi confirmada hoje, diante o Tupi, no empate por 1×1. Ao fim da partida quase 4 mil torcedores foram a loucura e comemoram junta da equipe e do mascote a periquito a merecida vaga.

Os gols saíram todos já no segundo tempo. Aos 20 minutos Diogo Peixoto cobrou escanteio no primeiro pau, Caio Dantas desviou para trás e Marco Goiano apareceu para completar e abrir o placar para o verdão. 13 minutos mais tarde foi a vez do Tupi balançar as redes, o lateral Bruno Santos chegou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Ruan completar, 1×1.

O Uberlândia então encerrou sua participação no Campeonato Mineiro em sexto, com 14 pontos. O Tupi por sua vez acabou em oitavo com um ponto a menos que a equipe do triângulo. O G4 ficou formado por Atlético, Cruzeiro, América e URT, que disputarão a semifinal. América TO e Tricordiano foram rebaixados para o módulo II.