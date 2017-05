Uberlândia sediará Brasileiro de vôlei masculino e feminino

Uberlândia será a capital brasileira do voleibol neste mês. Isso porque, dois Campeonatos Brasileiros de seleções de voleibol serão realizados na cidade: o de Seleções Masculino Sub 18 (que acontecerá entre os dias 16 e 20 na Arena Multiuso Tancredo Neves – Sabiazinho) e o de Seleções Femininas Sub 17 (a ser realizado entre de 23 e 27 de maio, no ginásio do Praia Clube). Oito grupos participarão de cada competição.

Os jogos oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol, que antes eram feitos no centro de treinamento de Saquarema (RJ), foram requisitadas para Uberlândia, tendo a chancela e organização da Federação Mineira de Voleibol e da Assessoria Regional AR-1. As competições contam com o apoio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e do Praia Clube.

Preparação da equipe mineira

A Seleção Mineira masculina já desembarca em Uberlândia, na segunda-feira, dia 8, às 6h, onde fará uma semana de treinos na Arena Sabiazinho. A programação de treinos ainda não está definida.

Uberlândia ainda estará representada em quadra pela Seleção Mineira, com dois atletas, Eduardo de Souza Rodrigues, líbero do Uberlândia Vôlei/ABCD e Jean Fernando Alves Queiroz, levantador da Academia do Vôlei/Gabarito. O auxiliar técnico Fernando Alves também está no projeto Uberlândia Vôlei/ABCD.

secom