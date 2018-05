Uberlândia sedia evento gratuito contra pedofilia

De 14 a 18 de maio, Uberlândia vai sediar o I Encontro Municipal Todos Contra Pedofilia. O evento marca a semana da luta contra pedofilia, que foi instituída por meio de um projeto de lei municipal. Entre os palestrantes presentes no evento, um grande nome na luta contra pedofilia ministrará uma palestra no dia 15, às 14h: Carlos José e Silva Fortes, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O evento está sendo organizado pelo Instituto Carrossel, que nasceu em 2008. A Entidade é um movimento social formado voluntariamente, por cidadãos inconformados com a prática da violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com a presidente do Instituto, Danusa Biasi, o nome foi escolhido em homenagem a Operação Carrossel da Polícia Federal em 2007.

Para mais informações ligue no 34 3239-1248.

Sobre Carlos José e Silva Fortes (Case)

Promotor de Justiça de Minas Gerais desde 1991, membro do Grupo de Apoio Técnico da CPI da Pedofilia desde abril de 2008, especializado em Direito Penal e participou do curso internacional da Polícia Federal, promovido pela Microsoft e pelo ICMEC (Internacional Centre for Missing e Exploited Children), em São Paulo/SP; e do o Curso promovido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América – “Órgãos e Instituições de Combate à Pedofilia nos EUA”, realizado junto a INTERPOL; FBI – Federal Bureau of Investigation – Academia de Quantico/VA, Divisão de Provas Digitais e Operações Tecnológicas, “Innocent Images” (Combate a pornografia infantil); Departamento de Estado e Senado Americanos; ICMEC (International Center for Missing e Exploited Children); em Washington/DC/EUA, entre outros.

Confira a programação:

14/05 – ATIVIDADE

14h – PALESTRA: “PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL – PEDOFILIA”

PALESTRANTE: CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – 9ª RISP – CLÁUDIO VITOR RODRIGUES ROCHA

LOCAL: Auditório Cícero Diniz

14/05 – ABERTURA DO EVENTO

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Uberlândia “Homero Santos”

19h – CREDENCIAMENTO E RECEPÇÃO

19h30 – ABERTURA DO EVENTO – COMPOSIÇÃO DA MESA

20h30 – HOMENAGENS (MOÇÕES) – Casé, Carol, Instituto Carrossel

21h – DEPOIMENTO VÍTIMA DE PEDOFILIA

21h30 – ENCERRAMENTO E ABERTURA OFICIAL DO ENCONTRO

15/05 – ATIVIDADES

09h – Blitz Educativa (distribuição de material educativo)

Lançamento “Maio Vermelho” (mês dedicado ao combate a pedofilia)

LOCAL: Praça Tubal Vilela

14h – PALESTRA: “TODOS CONTRA A PEDOFILIA”

PALESTRANTE : CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES ( Casé)

LOCAL: Auditório Cícero Diniz

16/05 – ATIVIDADE

14h – PALESTRA: PEDOFILIA NA REDE

PALESTRANTES: ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA

LOCAL: Auditório Cícero Diniz

17/05 – ATIVIDADE

19h – PALESTRA: Aspectos psicológicos de crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual

PALESTRANTE: Carolyne Ieza Nascimento

LOCAL: Auditório Cícero Diniz

18/05 – ATIVIDADES

09h- Caminhada “Todos contra a pedofilia” – Soltar balões pelas vítimas

LOCAL: Parque do Sabiá (concentração entrada principal)

19h – Encerramento e balanço do evento

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Uberlândia “Homero Santos”