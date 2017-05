Uberlândia sedia 15º Encontro de Hotelaria e Gastronomia Mineiro

Uberlândia se destaca nacionalmente no turismo de negócios, por seu posicionamento estratégico, investimentos e tem ganhado cada vez mais espaço também no turismo comercial, com o 2º mercado consumidor do estado. O município detém ainda o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Triângulo, é o 4º do interior do país em população e geração de emprego e sedia, no dia 26 de maio, o 15º Encontro de Hotelaria e Gastronomia Mineiro. O evento, que acontece no Center Convention e é inédito na cidade,é destinado a empresários, investidores, agentes de viagens e alunos de cursos relacionados à área.

A programação inclui palestras de profissionais ligados a grandes redes de hotelaria e turismo, como o presidente da Rede Nacional do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Poços de Caldas, Waldir Miguel, além de oficinas sobre gestão estratégica de custos nesse segmento e técnicas atualizadas de atendimento ao hóspede.

“O evento em âmbito estadual, que ocorre pela primeira vez em Uberlândia, coloca nossa cidade no foco do setor de Hotelaria e gastronomia, mostrando sua importância de ser a segunda do estado nesse segmento”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dilson Dalpiaz.

Reunião Amitam

Durante o 15º Encontro de Hotelaria e Gastronomia Mineiro, acontece a reunião da Associação dos Municípios de Interesse Turístico da Alta Mogiana (Amitam). A entidade criou o Circuito Turístico Alta Mogiana para fomentar o desenvolvimento econômico, trazendo inclusão social e a proteção ambiental através do turismo histórico, cultural, gastronômico, ecológico, rural, de aventura, de negócios, de lazer.

“Fazer parte da associação possibilita a valorização do Turismo Regional por meio do esforço conjunto e troca de informações dos municípios, além de tornar a cidade apta a pleitear verbas estaduais e federais para o fomento da atividade”, afirmou Renato Rezende, diretor de Turismo da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

secom