Uberlândia Refrescos é homenageada com título de Empresa Solidária 2017

Na manhã desta quarta-feira, 15 de março de 2017, a Uberlândia Refrescos, unidade de Patos de Minas foi homenageada com o título de Empresa Solidária 2017, concedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Patos de Minas – MG (CMDCA), através do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). O evento foi realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas da referida cidade, e acompanhado pelo representante da Uberlândia Refrescos, Reginaldo Marques.

A FIA organiza este acontecimento anual visando prestigiar empresas e pessoas físicas que destinaram parte do Imposto de Renda para as atividades em prol da criança e do adolescente no município.

De acordo com o Promotor de Justiça da Infância e Juventude, Dr. Paulo Henrique Delicole, a arrecadação em 2016 alcançou a faixa de R$ 837.141,98, e poderá ser acrescido de 3% no ato da declaração do imposto de renda, no período de março a abril de 2017.

Para Reginaldo Marques, coordenador da unidade da Uberlândia Refrescos, em Patos de Minas, “é uma honra representar a empresa e receber este reconhecimento, visto que, a ação contribui de forma estrutural para o futuro da nossa sociedade, pois são investidos recursos para os jovens que no amanhã serão a força que trará mudanças para o País, portanto, agradeço o CMDCA por conceder a nós esta homenagem”, disse.

Sobre a Uberlândia Refrescos

A Uberlândia Refrescos, franquia da marca Coca-Cola, com 41 anos de mercado e matriz em Uberlândia possui unidades de negócios em Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas e Uberaba. Sua área de atuação abrange cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. A empresa atende direta e indiretamente mais de 2,5 milhões de consumidores e 24 mil clientes, empregando diretamente mais de 1.300 colaboradores é reconhecida no mercado por sua transparência e ética nos negócios.

O trabalho é pautado nos valores: paixão, compromisso, respeito, profissionalismo, transparência, segurança e integridade, que propiciam à Uberlândia Refrescos vários reconhecimentos, dentre eles, o prêmio Indústria Sustentável pela FIEMG e o título de melhor franquia Coca-Cola pelas práticas e performance em Qualidade, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.