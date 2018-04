Uberlândia receberá três eventos esportivos nacionais no dia 22 de abril

Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), da Fundação Uberlandense do Esporte, Turismo e Lazer (Futel), Corpo de Bombeiros e organizadores se reuniram, nesta sexta-feira (13), para definições sobre os eventos esportivos do dia 22 de abril na cidade. Na data, Uberlândia será palco de três eventos de grande porte nacional: Maratona Nilson Lima de Uberlândia (UDI 42), final da Superliga Feminina de Vôlei e estreia do Uberlândia Esporte Clube (UEC) na Série D do Brasileirão.

Como os eventos acontecerão no entorno do Parque do Sabiá, em horários aproximados, a Futel antecipará a tradicional feirinha de automóveis, na avenida José Roberto Migliorini, para o sábado (21), das 7h às 13h. No domingo (22), o trecho será interditado e monitorado desde às 5h30 e a pista da avenida Anselmo Alves dos Santos estará fechada até o final da maratona no sentido bairro-centro.

Eventos do dia 22 de abril

A final da Superliga Feminina de Vôlei entre Dentil/Praia Clube e Sesc/RJ será às 9h10, na Arena Sabiazinho. O ginásio tem capacidade para receber um público de aproximadamente seis mil pessoas.

A Maratona Nilson Lima de Uberlândia acontece a partir das 6h30, com largada e chegada no Teatro Municipal. Um dos trechos da corrida será na avenida Anselmo Alves dos Santos, passando no entorno do complexo do Parque do Sabiá. Estão confirmados 1.300 corredores.

A partida entre UEC e Atlético-ES será no Parque do Sabiá, às 16h. O jogo marca a estreia do time uberlandense na Série D do Campeonato Brasileiro que, após esse confronto, só voltará a jogar em casa no mês de maio. O Verdão compõe o grupo A13 da competição e ainda terá pela frente o Novorizontino (SP) e o Americano (RJ).

SECOM