Uberlândia receberá primeira unidade da rede Assaí em Minas Gerais

Com 43 anos de tradição e 112 lojas em 16 estados pelo país, o Assaí Atacadista divulgou na manhã desta terça-feira (29) o primeiro empreendimento em Minas Gerais: uma unidade da bandeira de varejo do Grupo Pão de Açúcar na cidade de Uberlândia. O anúncio foi feito ao prefeito Odelmo Leão na sala de reuniões do gabinete, no Centro Administrativo Municipal. A previsão é que a loja seja inaugurada na segunda quinzena de outubro e atuetanto no atacado quanto no varejo.

O investimento para instalação é de R$ 25 milhões e deve gerar 300 empregos diretos e outros 200 indiretos. Além da implantação da nova bandeira, a intenção é formar parcerias com os empreendedores locais.“O Grupo Assaí é um atacadista que opera em vários estados brasileiros e que se predispõe a fazer uma parceria com empresários de Uberlândia para, além de fornecer aqui na cidade, levar os produtos do município a outros estados. Conversei com os diretores da rede também para que haja a participaçãonas licitações da prefeitura, possibilitando que o poder público adquira produtos de qualidade com preços mais acessíveis”, destacou o prefeito Odelmo Leão. O líder do Executivo municipal ainda recebeu, durante o anúncio, uma carta de intenções que documenta a implantação da unidade em Uberlândia.

Atacadista de autosserviço

Considerado um dos maiores atacadistas do país, o Assaí tem mais de 24 mil funcionários e atende anualmente 185 milhões de clientes. Em Uberlândia, a loja projeta uma arrecadação de R$ 15 milhões mensais em faturamento devido ao potencial do público consumidor de 650 mil habitantes da cidade e um total de quatro milhões somando toda a região.

“Escolhemos Uberlândia pelo potencial econômico e logístico, bem como mercado consumidor. Agradecemos ao prefeito Odelmo Leão pela parceria e pelo espírito empreendedor. Vemos nossa chegada na cidade como um grande passo para expandir em Minas”, comentou o gerente regional do Assaí Atacadista, Mauro Peixoto.

Ainda de acordo com Peixoto, o grupo está investindo em talentos de Uberlândia. “Estamos agora em fase de obras, abastecimento de loja, plano de marketing e contratação. Destacamos que os nossos colaboradores serão todos da cidade e região. A expectativa é que a loja seja aberta ao público muito em breve”, completou o gerente regional.

SECOM