Uberlândia recebe nova turnê do cantor Nando Reis na noite de sábado (11)

Show “jardim-pomar”, com músicas inéditas, será no Praia Clube. Sucessos da carreira também serão relembrados.

O cantor e compositor Nando Reis faz show neste sábado (11) no Praia Clube em Uberlândia. O artista apresenta a nova turnê “jardim-pomar”, baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente, e os ingressos continuam à venda na Loja Cavalera, Center Shopping, portaria do Praia Clube e site Mega Bilheteria.

No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público poderá conferir as músicas do novo álbum, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. O cantor também não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário”, “Marvin”.

Lançado em streaming, CD, LP e K7, jardim-pomar chega quatro anos depois de “Sei” e conta com 13 faixas, sendo 11 inéditas e a regravação Concórdia, música de Nando lançada por Elza Soares em gravação feita pela cantora, com participação do autor, para o álbum Vivo feliz (2003).

Jardim-pomar começou a ser gravado em junho de 2015, na cidade de Seattle (EUA), pelo produtor norte-americano Jack Endino, e foi concluído no primeiro semestre de 2016, em São Paulo (SP), com o produtor também americano Barrett Martin.

O novo trabalho é preenchido com funk, rock e balada. Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, sopros e cordas se somam ao 14° trabalho da carreira do cantor, sendo 10 de estúdio e quatro ao vivo.

Nando Reis – Turnê “jardim-pomar”

Data: 11/03/2017 (sábado)

Horário: a partir das 22h

Local: Praia Clube / Entrada bairro Cidade Jardim

Endereço: Avenida Uirapuru, 234

Ingressos: Loja Cavalera, Center Shopping, portaria do Praia Clube e site Mega Bilheteria: https://megabilheteria.com/evento?id=20161110093520

Classificação: 16 anos / Evento não é open bar

Duração: 120 minutos