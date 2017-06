Uberlândia recebe Ligas Nacionais de Rugby e Futebol Society

Entrada é gratuita! Eventos acontecem entre 19 e 24 de junho e reúnem 350 atletas, de 10 estados

Dois anos após o sucesso da realização dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), Uberlândia recebe a partir da próxima semana duas grandes competições universitárias, dando continuidade ao calendário da temporada 2017 da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Entre 19 e 24 de junho, a cidade será sede das Ligas do Desporto Universitário de Rugby 7 e Futebol 7, o chamado Society.

As duas competições reunirão 350 alunos-atletas de 10 estados da Federação – Pernambuco, Santa Catarina, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, Cará e Minas Gerais –, nas categorias feminina e masculina.

O Futebol 7 será realizado entre os dias 19 e 24, no Centro Esportivo Universitário do Campus Santa Mônica (Av. João Naves de Ávila, 2121 – Santa Mônica, Uberlândia). Já o Rubgy, acontece durante todo o sábado, 24, no masculino e feminino. Na sequência, haverá a premiação para as duas modalidades.

A entrada para o público é gratuita para todos os locais de competições. Na segunda-feira, 19, será realizada a Reunião Técnica do Futebol 7, e na sexta-feira, 23, a do Rugby 7, ambas no JVA Fênix Hotel (Av. João Naves de Ávila, 820 – Cazeca), às 18h. Na ocasião, serão divulgadas informações gerais sobre o evento, além da programação de jogos.

Liga do Desporto Universitário de Rugby 7 e Futebol 7

A Liga do Desporto Universitário Rugby 7 e Futebol 7 é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em parceria com a Federação Universitária Mineira de Esportes (FUME). Patrocínio: Banco Itaú e Onza Indústria de Confecções. Apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Apoio local: Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) da UFU.