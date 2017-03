Uberlândia recebe a peça “Uma tentativa de show” de Hermes e Renato

Apresentação de humor será no dia 18 de março no Teatro Municipal.

No canal Youtube mais de 183 mil inscritos. No Instagram, 58.6 mil e no Facebook são quase 315 mil curtidas na página. Esses são os números de Hermes e Renato, programa humorístico que estreou na televisão em 1999. Esses 18 anos de carreira trazem uma nova perspectiva de todos os personagens do seriado de comédia mais famoso do Brasil na peça “Uma tentativa de show”, que será realizada no dia 18 de março em Uberlândia.

A apresentação será no Teatro Municipal e os ingressos já estão à venda nas lojas Piticas no Uberlândia Shopping, Center Shopping e Pratic Shopping. Antes de Uberlândia, a peça passará por Uberaba no dia 16 de março no Teatro SESI.

No palco, Felipe Torres, Marco Antônio Alves, Adriano Pereira e Franco Fanti apresentam “Uma tentativa de um show”, mistura de muito experimentalismo, dança contemporânea, imersão, improviso, musical e stand-up, tudo feito do jeito Hermes e Renato, ou seja, da maneira debochada. Foi assim que o grupo ganhou espaço na mídia, estreando na MTV Brasil em 1999, por one ficaram dez anos no ar.

No início de 2010 os integrantes se uniram a Marcos Mion no Legendários, da Rede Record, onde permaneceram até 2012 usando o nome Banana Mecânica. Em 2013 retornaram a MTV por um ano. Em 2014 o humorístico estrearia no grupo FOX Networks, mas com o falecimento do humorista Fausto Fanti o programa só estreou em 2015 no canal FX onde continua sendo reprisado até o presente.

No Youtube, o canal Hermes e Renato surgiu com a ideia de reunir as milhares de esquetes feitas pelo grupo na carreira profissional. O canal visa também possibilitar que os milhares de fãs possam ver e rever em HD os conteúdos que marcaram uma geração e modificaram o cenário humorístico do Brasil. Atualmente, além dos vídeos clássicos, o grupo continua produzindo material inédito e fazendo transmissões ao vivo no canal.

“Uma tentativa de show” em Uberlândia

Data: 18/03/2017

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal

Endereço: Avenida Rondon Pacheco, 7070 – Tibery

Ingressos: Lojas Piticas no Uberlândia Shopping, Center Shopping e Pratic Shopping

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/208921022910181/

CasiComunicação