Uberlândia realiza Campanha de Multivacinação no mês de setembro

A imunização é a maneira mais segura de prevenir diversas doenças. E para ampliar a cobertura vacinal em Uberlândia – principalmente após as alterações no Calendário Nacional de Vacinação, de 11 a 22 de setembro -, o município adere à Campanha Nacional de Multivacinação. Para participar, crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos devem comparecer às unidades de saúde e verificar se estão com as doses em dia.

A ação, segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Claubia Oliveira, visa certificar que toda a população permaneça imunizada, evitando que indivíduos estejam suscetíveis às doenças. “Temos percebido, no decorrer dos últimos anos, uma queda do número de pessoas vacinadas em todas as faixas etárias no Brasil e isso gera uma preocupação muito grande. Por isso, foi instituída essa ação de sensibilização com foco na garantia de um cartão atualizado, além de manter a erradicação de várias enfermidades”, explicou a coordenadora.

Dias e horários

A vacinação estendida acontece em todas as unidades básicas de saúde das 7h30 às 16h30 de 11 a 22 deste mês. Nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) dos bairros Luizote, Martins, Pampulha, Planalto, Roosevelt e Tibery o atendimento é das 8h às 20h.

Dia D de Vacinação

Quem não conseguir comparecer nas unidades nos dias de semana, tem a oportunidade de atualizar o cartão de vacina no sábado (16) durante o ‘Dia D’ da campanha. Das 8h às 17h, todas as unidades básicas de saúde e as UAIS (Luizote, Martins, Pampulha, Planalto, Roosevelt e Tibery) realizarão a imunização.

Qualificação dos profissionais

No fim do mês de agosto, a Prefeitura de Uberlândia realizou uma oficina para os profissionais no intuito de aprimorar os processos que envolvem os serviços oferecidos nas salas de vacina e da enfermaria das unidades de saúde. Por meio de dinâmicas, jogos e palestras, a capacitação conscientizou os profissionais sobre a importância do aumento da cobertura vacinal e dos processos em todas as unidades para realizar a busca ativa de quem precisa se imunizar.

Agende-se!

Campanha Nacional de Multivacinação 2017

De 11 a 22 de setembro

– UBSF e UBS (7h30 às 16h30)

– UAIs* (8h às 20h)

*exceto São Jorge e Morumbi

Dia D – sábado (16)

– UBSF, UBS e UAIs* (8h às 17h)

*exceto São Jorge e Morumbi

