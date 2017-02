Uberlândia manda no jogo e vence segunda seguida

O Uberlândia Esporte venceu o Democrata de Governador Valadares por 2×0, no estádio Parque do Sabiá. O primeiro tempo foi inteiro do verdão, após homenagens à Ruan, filho do atacante uberlandense Reinaldo Alagoano, que passa por problemas de saúde, os donos da casa pareciam inspirados e durante 15 minutos não deixaram os visitantes passarem do meio campo. Com o tempo a parte física começou a pesar e o jogo ficou mais equilibrado, mesmo assim as boas chances apareceram só do lado do time do triângulo.

A segunda etapa foi mais disputada, o Democrata engrossou a marcação no meio e as chegadas do Uberlândia tornaram-se dependentes da velocidade dos laterais Vandinho e Rodney e do atacante Vanger. O primeiro gol do jogo saiu aos 15 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta perto da área, o camisa 10 Marco Goiano pôs com precisão na cabeça do zagueiro Mauro Viana que só empurrou para o fundo da rede. Os times fizeram suas alterações e quem passou a engrossar a marcação no meio foi o UEC, enquanto o time de Governador Valadares se mandava para frente, ficando vulnerável aos contra-ataques.

E foi justamente assim que saiu o segundo gol. Em uma saída rápida da defesa, o camisa 11 Vanger invadiu a área e driblou o zagueiro, na hora da finalização o chute bateu no braço do lateral adversário e o bandeira assinalou pênalti. Reinaldo Alagoano, aquele mesmo que teve o filho homenageado no início do jogo, foi para a bola e fechou. Com os pontos de hoje o verdão chegou a seis no campeonato, dividindo assim a liderança com Cruzeiro e Atlético, o América está em campo agora contra a URT e as duas equipes podem chegar aos seis pontos também em caso de vitória.

Análise:

O Uberlândia mostrou força, assim como na temporada passada, a equipe não sofre gols, mas se em 2016 era graças à retranca montada por Alexandre Barroso, em 2017 o time de Catanoce tem sim uma defesa muito sólida, mas sabe, e gosta, de propor o jogo e tem um padrão bem definido. Vencer em casa é fundamental para conquistar a tão sonhada vaga na semifinal do mineiro e o acesso à série D do brasileirão, só não pode continuar desperdiçando chances como hoje, o jogo era para ter sido bem mais tranquilo do que realmente foi.

A próxima partida é uma pedreira, talvez a mais difícil do campeonato no papel, a equipe vai até Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. A defesa terá um teste de fogo, e o goleiro Thiago Braga que mal tocou na bola hoje terá de ter uma atuação muito boa, no ataque Reinaldo Alagoano terá que mostrar mais eficiência, o camisa 9 tem boa presença de área e é um guerreiro, mas se não se movimentar mais terá pouquíssimas chances semana que vem.