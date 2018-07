Uberlândia já supera saldo de negócios com exterior de 2017

Se Uberlândia em 2017 deu indícios de que estava retomando o crescimento nos negócios realizados com ao exterior, agora, o cenário tem se concretizado de fato. Dados divulgados recentemente pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) mostram que o município já alcançou, só no primeiro semestre de 2018, saldo na balança comercial (exportação e importação) 37% superior se comparado ao resultado conquistado durante todo o ano passado. Foram US$ 378,06 milhões em negócios fechados com países parceiros nos primeiros seis meses, enquanto esse montante foi de US$ 275,81 milhões considerando os dozes meses do ano passado (veja detalhes no link clicando aqui).

Entenda

A balança comercial é um termo utilizado pelo Governo Federal para representar a diferença entre exportações e importações realizadas por uma cidade, estado ou país. Economicamente, uma balança é considerada favorável e superavitária quando exporta mais do que importa. O conceito também aponta que aquele município que é superavitário, ou seja, exporta mais, cria um ambiente propício para a geração de empregos e renda local.

O desempenho positivo da balança uberlandense no primeiro semestre de 2018 foi possível, dentre outras coisas, graças aos esforços dos empresários locais para abrir novos mercados. O levantamento do Mdic aponta que Rússia, Espanha e Arábia Saudita despontaram como compradores de produtos produzidos e comercializados localmente. Assim, os três países entraram no rol daqueles que mais negociam com Uberlândia junto à China, Alemanha, Tailândia, Vietnã, Holanda, Índia e Estados Unidos.

Em relação aos principais itens exportados pela cidade no semestre, eles continuaram relacionados, sobretudo, à vocação do município para o agronegócio. São produtos como soja, milho, carnes, couros, resinas, tabacos, dentre outros. Por outro lado, destacam-se também a venda para fora de produtos de limpeza, cosméticos e de confecções de vestuários (por meio da economia criativa).

Posição municipal

O resultado conquistado por Uberlândia na balança comercial em seis meses garantiu que a cidade se posicionasse como o 5º município com maior saldo positivo de Minas Gerais no primeiro semestre de 2018. Na frente, aparecem cidades como Nova Lima, Araxá, Betim e Três Marias, todas com características econômicas diferentes da maior cidade do Triângulo Mineiro, uma vez que têm foco e atuação na mineração. Já no Brasil, Uberlândia garantiu espaço entre as 50 cidades com melhor saldo, conquistando a 38ª posição até o momento.

Ambiente favorável

Para garantir que o ambiente continue adequado para o crescimento das exportações e outros negócios que gerem divisas à cidade, o prefeito Odelmo Leão determinou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), que o Executivo municipal continue aplicando as ações do projeto de internacionalização em parceria com as entidades da cidade. “Temos condições de incrementar e aumentar a base de produtos exportados pela cidade sem deixar de atender os pilares que já sustentam nossa exportação”, disse o prefeito Odelmo Leão.

Neste sentido, o Município já deu grandes passos, ainda em 2017, ao conquistar a vice-presidência da região Sudeste do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais (Fonari) e ao ser o primeiro município mineiro a assinar um acordo bilateral com o Reino Unido (para trabalhos conjuntos em áreas como cidades inteligentes, energias renováveis e internacionalização de negócios locais).

Em outra frente de trabalho, o poder público também tem atuado para fortalecer o ecossistema de inovação e as empresas de base tecnológica da cidade, que têm vocação internacional. Neste ano, junto a outras entidades, a prefeitura realiza a segunda edição do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Cities) entre os dias 27 e 30 de agosto. À semelhança da primeira edição no ano passado, o evento é uma ótima oportunidade de intercâmbio devido à presença de profissionais, investidores e representantes diplomáticos de vários países.

Balança Comercial de Uberlândia – US$ 1,00 FOB (dólar) Clique aqui

Os dados apresentados e outros detalhes podem ser conferidos pelo site: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-municipios

