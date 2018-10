Uberlândia inicia organização da fase final do JIMI

Depois de garantir o segundo lugar nas competições coletivas nas duas primeiras fases dos Jogos do Interior de Minas (JIMI), em Sacramento e Formiga, Uberlândia já está se preparando para sediar a etapa final do evento, entre os dias 14 e 18 de novembro. Nesta etapa, também haverá esportes individuais. A expectativa é que a cidade receba mais de 2,5 mil atletas de todas as regiões de Minas Gerais e que Uberlândia conquiste o 14º título dos jogos.

Para promover a etapa final do JIMI, Uberlândia terá a mobilização de inúmeras pessoas, além de 20 escolas para alojamentos, seis ginásios para competições coletivas, uma pista de atletismo, piscinas para provas de natação e outros seis espaços para modalidades individuais. “Depois de nove anos, voltamos a sediar a fase final dos jogos, por orientação do prefeito Odelmo Leão, que reconhece a importância da participação da cidade nos mais variados eventos esportivos”, ressaltou Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

O diretor-geral lembra que o JIMI é a principal competição esportiva de Minas Gerais, que envolve praticamente toda estrutura da administração municipal. “Várias secretarias participam deste evento, cada uma com suas características e atribuições, contribuindo para que essa edição do JIMI seja ainda melhor”, destacou o diretor-geral.

A expectativa é que 36 cidades participem das modalidades coletivas. “Teremos o congresso técnico em Belo Horizonte no dia 23 deste mês. Já as inscrições para esportes individuais deverão ser feitas até o dia 28. A abertura oficial será no dia 14 de novembro, às 19h, na Arena Sabiazinho”, concluiu Silvio.