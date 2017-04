Com dez concessionárias em nove municípios do Estado, inclusive na capital Belo Horizonte, Osaka Toyota já está de portas abertas em Uberlândia

Representante da marca Toyota há mais de 20 anos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, presente em nove municípios mineiros e um dos maiores vendedores da marca do país, o Grupo Águia Branca abre sua primeira concessionária em Uberlândia.

Já em atividade, a Osaka Uberlândia receberá convidados no próximo dia 12 de abril para apresentar suas instalações, que contam com estrutura para os serviços de vendas e assistência técnica. “Essa concessionária marca o início da nossa atividade em Uberlândia, que tem um mercado promissor e um consumidor muito exigente, que quer qualidade de produto e serviços. E é isso que estamos trazendo”, afirma Riguel Chieppe, diretor geral da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca.

A Osaka Uberlândia é a décima concessionária do Grupo Águia Branca em Minas Gerais, que ainda atua em Manhuaçu, Muriaé, Ipatinga, João Monlevade, Teófilo Otoni, Sete Lagoas e Governador Valadares, no interior do Estado, e em Belo Horizonte, com as unidades em Carandaí e Pampulha.

Além das dez concessionárias em Minas Gerais, o Grupo Águia Branca também representa a Toyota no Espírito Santo, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Linhares. Todas as unidades são certificadas ISO 14001, a maior e mais respeitada certificação ambiental do mundo, e com os programas de qualidade da Toyota, TSW (Toyota Sales Way/ Estilo de Venda Toyota) e TSM (Toyota Service Marketing/ Marketing de Serviço ao Cliente Toyota).

A Osaka Uberlândia chega com uma meta arrojada, de acordo com gerente da concessionária, Roberto Batissaco. “Temos como meta aumentar a capacidade de atendimento na região; proporcionar agilidade na prestação dos serviços; além de oferecer qualidade e conveniência”, ressalta.

A concessionária Osaka de Uberlândia fica localizada na Av. João Pinheiro, 3783. O telefone para contato é 34 3232 0758.