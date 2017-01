Uberlândia faz segundo amistoso preparatória hoje

Há dez dias do início do Campeonato Mineiro 2017, o Uberlândia Esporte faz mais um amistoso preparatória para a temporada, o adversário da vez o Goiás e o jogo será realizado em Goiânia. Este será o segundo teste para os comandados de Paulo César Catanoce, que empataram por 1×1 no último domingo contra o Vila Nova, também de Goiás.

O amistoso de hoje é considerado o mais difícil da equipe, será um bom teste para saber como a equipe chegará no Campeonato Estadual, onde buscam uma classificação para a semifinal e uma vaga na Série D do Brasileirão deste ano. O jogo acontece às 17h, na Serrinha.

No sábado a equipe vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo de Ribeirão e na segunda encara a patrocinense no Ninho do Periquito. A estréia no Campeonato Mineiro fica para o outro domingo, dia 29, contra o Tricordiano em Pouso Alegre.