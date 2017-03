Uberlândia Esporte anuncia reforço para o resto do Campeonato Mineiro

Brigando pela classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro e por uma vaga na Série D, o Uberlândia Esporte segue reforçando o elenco. O meia-atacante Nandinho foi anunciado hoje como novo reforço, jogador estava no Tigres do Rio de Janeiro.

Revelado pelo Grêmio, Nandinho tem passagens por Volta Redonda, Brasília, Barra Mansa, Confiança, Penapolense e Hercílio Luz. Com 25 anos, não é um jogador de muitos gols na carreira, mas pode ser importante para compor o meio-campo do verdão.