Uberlândia e Vila Nova ficam no empate em jogo movimentado

No primeiro teste para a temporada 2017, Uberlândia Esporte e Vila Nova – GO fizeram um jogo movimentado no Parque do Sabiá, que acabou em empate por 1×1. Os visitantes saíram na frente com Ruan ainda no primeiro tempo, mesmo com o verdão ligeiramente melhor em campo. No segundo tempo os dois técnicos mexeram no time para por fôlego novo em campo e o empate do Uberlândia veio de cabeça com Schumacher.

Para o primeiro amistoso do ano, contra um time da Série B do Brasileirão, pode-se dizer que foi uma atuação boa da equipe do triângulo que busca uma classificação para as fases finais do Campeonato Mineiro em 2017. O próximo desafio é também contra um equipe goiana, nesta quarta, dia 18, o verdão vai até Goiânia para enfrentar o Goiás no Serra Dourada. O esmeraldino também está na segunda divisão nacional hoje e promete dar trabalho para o verdão.