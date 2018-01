Uberlândia é destaque em guia de negócios disponibilizado em sete idiomas

O mundo agora pode conhecer melhor todas as características de Uberlândia. A segunda maior cidade do estado é um dos destaques da edição 2017/2018 do Minas Gerais Business Guide, publicação da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) que foi lançada recentemente e que vai rodar o mundo. Um capítulo específico contendo todas as qualidades e informações sócio-econômicas atualizadas do Município foi preparado tanto para a versão impressa (em português e inglês) quanto para versão online disponível em sete idiomas (português, inglês, espanhol, francês, italiano, árabe e mandarim).

Empreendedorismo e inovação

Uberlândia foi escolhida pelo guia como destaque de Minas Gerais, além de Belo Horizonte, devido à sua história como polo do Triângulo Mineiro e por suas ações nas áreas inovação e empreendedorismo, bem como pelo seu processo de internacionalização. O guia também destaca as ações integradas da sociedade civil, por meio Conselho de Desenvolvimento Econômico de Uberlândia 2100 (grupo que reúne representantes das diversas entidades da cidade), e do poder público iniciadas recentemente no intuito de garantir o desenvolvimento sustentável da cidade.

Trecho da publicação cita, por exemplo, que “a Prefeitura de Uberlândia tem como premissa incentivar iniciativas no segmento de inovação e geração de startups. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), possui dois campos, um voltado para o conceito de smart cities, visando à integração do cidadão com a área pública por meio da tecnologia, e outro que fomenta ecossistemas de inovação, projetos e parcerias”.

O guia salienta ainda que todas as iniciativas elencadas e realizadas na cidade “atuam de forma integrada, o que fortalece a cultura empreendedora, a criatividade e a iniciativa em novos projetos de inovação”. O capítulo da publicação sobre Uberlândia pode ser conferido na íntegra pelo endereço http://www.minasguide.com/pt/minas-gerais-regioes/.

Trabalho conjunto

O destaque de Uberlândia na edição 2017/2018 da ‘Minas Business Guide’ foi fruto dos esforços e movimentações das entidades representativas e da Prefeitura de Uberlândia durante todo o ano passado. Para se ter ideia, em maio de 2017, a Administração Municipal apoiou a realização do evento de apresentação do projeto do guia da AC Minas.

O evento foi realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) e possibilitou o intercâmbio entre os responsáveis pela publicações e o setor econômico da cidade. “Com este destaque no guia, nós demos mais um passado no processo de internacionalização de Uberlândia. Isso porque colocamos a cidade no circuito de divulgação internacional, podendo melhor orientar investidores de todo o mundo em busca de oportunidades para bons negócios”, disse o secretario de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), Dilson Dalpiaz.

Confira o ‘Minas Guide’ na íntegra, no idioma preferido, pelo site.