Uberlândia contará com prédio de apartamentos no estilo Loft construído especificamente para aluguel a estudantes e servidores da UFU

Segundo dados do Ministério da Educação, o número de pessoas matriculadas no Ensino Superior cresceu 62% entre 2006 e 2016. Com uma população cada vez mais escolarizada e sempre buscando atualizações profissionais, o ritmo de ofertas de moradias que

atendam às demandas e necessidades das comunidades acadêmicas no país não acompanham este crescimento.

Outro dado importante, desta vez do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que 32,6% de graduandos, pós graduandos, mestrandos e doutorandos, se deslocam de municípios para estudar. Em Uberlândia, esta realidade não é diferente e o resultado disso é/são universitários se acomodando em locais impróprios que não facilitam o sucesso dos estudos, fazendo-os perder tempo, dinheiro e qualidade de vida.

Com base nestes números, no mercado pouco explorado e no nicho mal atendido, foi criado o UniLoft, prédio de apartamentos para aluguel a estudantes e servidores da UFU. Com o objetivo de oferecer rentabilidade acima da média para investidores e conforto e praticidade para a população universitária da UFU Santa Mônica, o empreendimento está sendo construído a meio quarteirão do Campus.

Segundo Marco Lara, idealizador do UniLoft, diversos aspectos importantes devem ser levados em consideração pelos investidores ao adquirir imóveis para locação:

. O conceito do empreendimento e a aceitação pelo público-alvo;

. A utilização de estudos aprofundados, pesquisas de mercado e consultorias especializadas para a definição do projeto;

. A adequação do imóvel às necessidades habitacionais do público-alvo;

. A existência e quantidades de atributos que o diferenciam do restante do mercado;

. O mercado a que se destina e a quantidade do público-alvo;

. A qualidade dos projetos;

. A diferenciação arquitetônica;

. A preocupação com o meio ambiente e a qualidade construtiva;

. A segurança do imóvel e de seus ocupantes;

. A facilidade de acesso e tempo de deslocamento;

. O respeito às normas e legislação, documentação e registro;

. Os custos de condomínio;

. O preço final;

. O prazo de construção e seu potencial de valorização;

. Sua liquidez e

. A longevidade da geração de renda.”

No UniLoft, todos esses quesitos foram minuciosamente observados, estudados e aplicados para maior segurança e tranquilidade para os investidores.

Ainda de acordo com Lara, essas condições facilitam para que a demanda seja aumentada e fidelizada. “Ao entregar segurança, acesso rápido e fácil, privacidade, conforto, bem estar e estilo, a procura e indicação aumentam e a decisão do estudante e de seus pais acontece mais rapidamente, o que mantem o imóvel sempre ocupado. Produtos como o UniLoft oferecem ao investidor um retorno mais elevado do capital, um baixo risco de vacância e inadimplência, maior valorização, além de mais liquidez e maior longevidade na geração de renda”, finaliza.