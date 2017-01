Uberlândia conhece oficialmente tabela do Campeonato Mineiro 2017

O Uberlândia Esporte Clube segue trabalhando duro na preparação para a temporada 2017. Para que as atividades do time não se encerrem cedo como ano passado, o verdão terá que fazer uma campanha melhor que a do ano passado e conquistar uma vaga na série D do brasileirão.

Ao menos o caminho até às fases finais do estadual a equipe já conhece. O UEC estreará no domingo, dia 29, às 17h, contra o Tricordiano, no estádio Manduzão em Pouso Alegre. O primeiro jogo em frente a torcida será uma semana mais tarde, no sábado, dia 04 de fevereiro, contra o Democrata de Governador Valadares.

Saiba como ficou a tabela completa do verdão no Campeonato Mineiro 2017.

29/01 – Tricordiano x Uberlândia

04/02 – Uberlândia x Democrata GV

12/02 – Atlético x Uberlândia

19/02 – Uberlândia x Tombense

26/02 – Uberlândia x América TO

05/03 – América x Uberlândia

11/03 – Villa Nova x Uberlândia

19/03 – Uberlândia x Caldense

26/03 – Uberlândia x Cruzeiro

02/04 – URT x Uberlândia

09/04 – Uberlândia x Tupi

Neste domingo, dia 15, o time fará o primeiro amistoso, contra o Vila Nova de Goiás, três dias depois o UEC encara o Goiás em Goiânia, também em jogo amistoso.