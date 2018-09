Uberlandenses conquistam medalhas em Campeonato Regional de Bocha

As equipes CDDU/Futel e APARU/Futel alcançaram excelentes resultados no Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, que aconteceu neste último fim de semana, na Arena Sabiazinho. O evento foi promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) e os uberlandenses fecharam a competição com cinco medalhas conquistadas, sendo três ouros e duas pratas.

As equipes parceiras da Futel participaram da competição com 13 atletas e, ao final, a APARU conquistou a primeira colocação geral e a CDDU ficou com a terceira colocação geral. Este campeonato é classificatório para o Brasileiro Individual de Bocha e para a Copa do Brasil de Pares e Equipes.

Para o treinador Glênio Leite, a realização do campeonato em Uberlândia é importante para divulgar e incentivar a prática da modalidade. “É uma forma de apresentar o esporte para a sociedade, e assim, convidar pessoas para esta prática, que proporciona vários benefícios para as pessoas com deficiência”, disse.

Confira os resultados:

Classe BC1

– Luiz Humberto Naves de Lima Filho – Prata

Classe BC2

– Cristiano pereira da Silva – Ouro

Classe BC3

– Mateus Rodrigues carvalho – Ouro

– Gustavo David Souza – 4º lugar

Classe BC4

– Pedro Henrique Silva – Ouro

– Luzimar Amorim dos Santos – Prata