Uber ganha processo contra motorista na 2ª instância

A Uber venceu um processo contra um motorista, sobre vínculo empregatício. A decisão, em segunda instância, foi dada nessa terça-feira (23), de modo unânime. Trata-se do primeiro julgamento em segunda instância em tribunais mineiros.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho em Minas (TRT-MG), na primeira instância o motorista requerente venceu o processo, mas o recurso da Uber foi avaliado pelos quatro desembargadores da 9ª turma, que acompanhar o voto do relator e deram parecer favorável á empresa. O acórdão tem 48 anos para ser publicado.

Dentre os aspectos debatidos pelos desembargadores estão o fato de não existir vínculo empregatício, porque o motorista parceiro tem a liberdade de decidir as horas em que deseja dirigir, e porque tem autonomia para se desconectar do aplicativo pelo tempo que quiser.

Ainda cabe recurso no processo. Segundo a assessoria de imprensa do TRT-MG outros 11 processos similares, envolvendo a Uber e motoristas estão em tramitação.